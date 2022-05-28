Окупанти провалили штурм і пошкодили ще один міст на Луганщині: як минула доба в регіоні

Росіян вдалося дещо відтиснути на раніше зайняті позиції, однак було пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Попри це, проїзд між містами можливий.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він підбив підсумки минулої доби у своєму регіоні.

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Як минула доба на Луганщині

Гайдай зауважив, що через значні втрати росіян, вони були вимушені відступити поблизу Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Разом з тим, окупанти продовжують спроби вийти в тил українських підрозділів та порушити логістичне забезпечення Луганської області.

Загарбники кілька разів впритул обстрілювали Сєвєродонецьк. Щонайменше тричі ці обстріли були дуже потужними, а місцями розпочиналися вуличні бої. У результаті в місті пошкодили 14 багатоповерхівок. Крім того, суттєвих пошкоджень від обстрілів зазнало прилегле до Сєвєродонецька селище Синецький.

Руйнувань завдали й в інших населених пунктів Луганщини:

у Гірському пошкоджено 9 будинків,

у Золотому та Лисичанську – по 4,

у селищі міського типу Врубівка – 12,

у селі Оріхове – 2.

Пошкоджені обстрілами будинки на Луганщині / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Не варто забувати й про успіхи ЗСУ в Луганській області. 27 травня вони відбили 8 атак ворога, знищили 5 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 4 автомобілі росіян. Майстерні підрозділи ППО знищили ворожий безпілотник типу "Орлан-10".

У Генштабі розповіли про ситуацію на Сході

Про ситуацію на фронті минулої доби розповіли й у Генштабі Збройних Сил України. Зокрема, там зауважили, що штурм Сєвєродонецька, Осколонівки та Тошківки, який завершився безрезультатно, окупанти здійснювали за підтримки артилерії.

На Донецькому напрямку ситуація залишається напруженою. Там росіяни також хочуть дістатися до тилу наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення в напрямку Бахмута.

Загарбники штурмували, гатили з артилерії та мінометів у районі населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам'янки.

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