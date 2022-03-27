Окупанти вигадали "референдум" на Донбасі, щоб його звільнення видати за "напад на Росію"

Українська омбудсменка розповіла про підступні наміри ворога на Луганщині. Незаконна окупаційна влада хоче провести там "референдум" про приєднання до Росії.

Про це Людмила Денісова 27 березня написала у своєму телеграм-каналі. Посадовиця пояснила, як загарбники планують використати "референдум" у майбутньому.

Читайте також Кидають їх в пекло, – голова Луганської ОВА про примусову мобілізацію на окупованих територіях

У Росії хочуть новий фейковий референдум

Денісова наголосила, що росіяни розуміють посилення позицій ЗСУ й побоюються звільнення Україною тимчасово окупованого Луганська. З огляду на це терористичне керівництво квазіреспубліки намагається якнайшвидше провести референдум про вступ до складу Росії.

Адже після проведеного "референдуму" країна-окупант зможе цинічно назвати наступ ЗСУ на Донбас "нападом на Росію",

– пояснила омбудсменка.

Вона підкреслила, що території тимчасово окупованого Криму й Донецької та Луганської областей мають бути повернені під контроль України. Водночас наголосила, що фейкові референдуми є юридично нікчемними й не матимуть жодних правових наслідків.

Путін хоче заборонити мешканцям окупованого Криму покидати півострів: відео