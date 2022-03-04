Окупанти викрадають з автосалонів новенькі автомобілі
4 березня 2022 , 17:38Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про застосування російськими окупантами нової терористичної практики.
У повідомленні Центру протидії дезінформації застерігають про збільшення частоти випадків викрадання російськими військовими автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України.
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Зокрема, підкреслюють, що самі автомобілі при цьому можуть бути на номерах реєстрації різних міст України. За кермом цих авто перевдягнені у цивільний одяг диверсанти намагаються проникнути до Києва та Одеси.
У Києві особливу увагу звернути на автомобілі Toyota з такими номерами:
- КА3714ЕВ – Rav4
- КА7634НТ – Rav4
- KA1517AT – Rav4
- AA2652XІ – Proace
- КА0914СК – C-HR
- КА0529АО – Prado
- КА9341ЕК – Prado
- КА7925ВС – Hillux
- КА9688АР – Lexus LX450d
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