Окупанти викрали колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка

Росіяни продовжують викрадати представників міської влади, особливо, якщо вони мають відкриту проукраїнську позицію. Так, вже понад тиждень у полоні перебуває Андрій Путілов – ексголова Херсонської обласної адміністрації.

Крім того, вчора, 18 квітня, стало відомо про викрадення колишнього мера Херсона – Володимира Миколаєнка. Саме в часи, коли він очолював місто, Херсонщина приділяла увагу укріпленню оборони.

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За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, про викрадення ексмера повідомила його дружина. Вона розповіла, що близько 16:00 його набрав товариш та покликав на зустріч, з якої той не повернувся.

Наразі він (Володимир Миколаєнко – 24 канал) арештований. Невідомо, де він знаходиться,

– зазначив депутат.

Сергій Хлань розповів, що окупанти також утримують колишнього голову Херсонської обласної адміністрації Андрія Путілова.

Є попередня інформація, що Путілова вивезли до Криму і там будуть влаштовувати над ним суд. Можливо, це відбуватиметься й з Володимиром Миколаєнком, – припустив він.

Хлань додав, що ці люди потерпають через свою проукраїнську позицію. Саме за час їхнього очолювання міста та області на Херсонщині укріпилася територіальна оборона.

Чому в окуповану Херсонщину повернувся нардеп Ковальов та про викрадення експосадовець області: