Окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва
Джерело:фейсбук Олександра Старуха
Окупанти намагаються захопити українські міста, проте наші люди не здаються. Через це ворог намагається домовитися з місцевою владою. І коли ті не погоджуються – викрадають їх, катують чи навіть вбивають.
Зранку 13 березня стало відомо, що у Запорізькій області окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича,
– написав Старух.
Кілька днів тому мера Мелітополя Івана Федорова викрала група окупантів через те, що він відмовлявся співпрацювати із загарбниками. Чоловіка затримали та викрали. Володимир Зеленський припустив, що його катують.
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