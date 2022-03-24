Окупанти викрали вже майже 2 тисячі українських дітей, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про депортацію українців та незаконне викрадення дітей.

За його словами, зараз намагаються зʼясувати точну кількість депортованих українців.

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"Людей, яких Росія примусово щоденно вивозить на свою територію, позбавляє документів, засобів звʼязку і розподіляє по своїх регіонах. І навіть ще потім намагається мобілізувати їх у свою армію", – розповів Володимир Зеленський.

Крім того, Президент України повідомив, що окупант незаконно викрадає дітей. За його даними, зникли вже понад 2 тисячі неповнолітніх.

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