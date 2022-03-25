Окупанти випустили 6 ракет по Вінниці, частина влучила у кілька споруд, є значні руйнування
25 березня 2022 , 19:11Читать новость на русском
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Російські окупанти 25 березня близько 16:30 випустили 6 ракет по Вінниці. Частину з них збила протиповітряна оборона.
Решта ракет влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Сьогодні, 25 березня, близько 16:30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗСУ у Вінниці,
– мовиться у повідомленні.
У той час у місті діяв режим повітряної тривоги.
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