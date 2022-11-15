Окупанти випустили по Україні 100 ракет, 20 з них ще в польоті, – Повітряні сили
Росіяни вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Попередньо, протягом 15 листопада ворог випустив 100 ракет.
Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, станом на 17:30 ще 20 зі 100 ракет перебувають у польоті. Тобто становлять реальну небезпеку.
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Водночас Ігнат наголосив, що українська система ППО працює і є збиття ракет.
По всій території України уже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20. Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України. Окупанти перевершили 10 жовтня, коли було 84 ракети. Тож уже маємо сотню. Це масований ракетний удар,
– сказав речник Повітряних сил.
За його словами, об'єкти критичної інфраструктури – це перша ціль ворога. Але, на жаль, ракети попадають і по житлових будинках.
Яка ситуація у регіонах України
15 листопада в усіх областях оголосили повітряну тривогу, а вибухи почули у Києві та області, а також на:
- Вінниччині,
- Прикарпатті,
- Полтавщині,
- Миколаївщині,
- Сумщині,
- Рівненщині,
- Житомирщині,
- Харківщині,
- Дніпропетровщині,
- Хмельниччині,
- Одещині,
- Волині.
Ворог поцілив по житлових будинках у Києві. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. В інших регіонах окупанти били по енергетичній інфраструктурі.
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