Росія застосувала новий тип керованої авіабомби проти українських цілей: чим небезпечно

Російські загарбники застосували новий тип керованої авіаційної бомби проти українських цілей. В окупантів зараз дефіцит високоточних ракет.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. До речі, росіяни вперше використали проти України нові плануючі бомби.

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Що відомо про новий тип керованої авіабомби

Нещодавно стало відомо, що російські війська протягом останніх кількох тижнів застосували керовану авіаційну бомбу УПАБ-1500В проти невизначеної цілі в Чернігівській області. Так, ворожі бомбардувальники можуть скидати бомби на відстані до 40 кілометрів від наміченої цілі.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявляв, що російський Су-34, можливо, намагався запустити УПАБ-1500В, коли українські сили збили реактивний літак. За його словами, російські сили вживатимуть усіх можливих заходів, щоб отримати більше зброї.

Ігнат попередив, що не варто недооцінювати здатність Росії закуповувати артилерійські снаряди, безпілотники та ракети для використання в Україні.

У чому особливість цих бомб

Вперше Кремль показав УПАБ-1500В у 2019 році. Така зброя призначена для ураження високозахищених об'єктів, які розміщені на відстані до 40 кілометрів. Її також називають керованими плануючими бомбами (індекс К029Б), що мають вагу близько 1 500 кілограмів.

Висока загроза застосування УПАБ-1500В полягає у тому, що вона належить до плануючих бомб, оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кілограмів, що призначена для ураження високозахищених об'єктів. Для скидання бомби носій має піднятися на висоту у 14 кілометрів.