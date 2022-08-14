росіяни випустили по Миколаївському району протирадіолокаційну ракету Х-31П
Джерело:Ок "Південь"
російські загарбники випустили з літака Су-35 по Миколаївському району протирадіолокаційну ракету Х-31П. Ворог понівечив сільськогосподарські площі.
Деталі розповіли в ОК "Південь" станом на 13:00 14 серпня. Окупанти продовжують обстрілювати область.
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По Миколаївському району пізно ввечері з літака Су-35 здійснено пуск протирадіолокаційної ракети Х-31П, понівечено сільськогосподарські площі, інших руйнувань та жертв нема,
– мовиться у повідомленні.
Яка ситуація в області
Окрім того, серед ночі окупанти атакували "Смерчем" – реактивними системами залпового вогню – Миколаїв та Березнегувате. Ворог пошкодив два будинки.
На жаль, відомо про одну жертву. Окрім того, внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина.
У Миколаєві росіяни обстріляли житлові райони міста. Ворог атакував портову інфраструктуру. Окупанти пошкодили:
- лінії комунікації;
- промислові об'єкти.
Окрім того, наразі перевіряють дані про імовірне застосування з боку окупантів протиповітряних ракет С-300. Відомо, що поранення отримала одна людина.
росіяни обстріляли Енергодар
- російські загарбники 14 серпня обстріляли Енергодар. Вогонь ворог відкривав з передмістя – мовиться про район яхт-клубу. Дмитро Орлов – мер Енергодара – повідомив, що є постраждалі серед цивільного населення.
- Окрім того, місцевих жителів попереджають про можливі нові провокації ворога.
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