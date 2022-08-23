Окупанти "вітають" харків'ян з Днем міста новими обстрілами: у місті тривога
23 серпня 2022 , 21:04Читать новость на русском
Окрім того, що 23 серпня Україна відзначає День прапора, в Харкові у цей день святкують ще й День міста. Цьогоріч, на жаль, свято минає під обстріли росіян.
Харків під атаками ворога кожного дня. І 23 серпня не стало винятком. Про обстріли повідомляють місцеві, передає 24 канал.
Обстріли Харкова 23 серпня
Повідомлення про те, що місто обстрілюють з'явилося о 20:43 годині вечора. Була інформація, що ворог атакує із зенітно-ракетної установки С-300 із Білгородської області.
О 20:44 з'явилось сповіщення про тривогу в регіоні. Всіх закликали пройти в укриття.