Промацують оборону ЗСУ: в ISW розповіли про зростання активності росіян на Півдні

Російські окупанти, ймовірно, проводять розвідку дельти Дніпра. Вони намагаються вивчити українську оборону на правобережжі Херсонської області.

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російські війська не змінили тактики на півдні України і продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для розвідки островів на Дніпрі. Вони хочуть перевірити здатність України відбивати російські атаки.

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Хто причетний до "бавовни" в Криму

У суботу, 24 грудня, на територію тимчасово окупованого Нижньогірському, що в Криму, завітало "Бавовнятко". В ISW стверджують, що це робота українських військ. Зазначають, що вони використовували безпілотники для атаки ворожих об'єктів.

На відео, опублікованому рано вранці 24 грудня, видно, як український безпілотник атакував нафтопереробний завод у Нижньогірському районі Криму.

Дотичний до Кремля мілблогер повідомив, що українські війська рано вранці 24 грудня запустили сім безпілотників китайського виробництва "Мугін-5" з міжнародного аеропорту "Одеса", щоб вразити цілі в Криму.

У цьому звіті стверджується, що російська ППО збила всі сім безпілотників: п'ять безпілотників над Каркінітською затокою і два над Кримом під час наближення до цілей поблизу нафтопереробного заводу в Нижньогірському районі та Таврійської ТЕЦ під Сімферополем. Незрозуміло, чи російські сили збили безпілотник біля нафтопереробного заводу. Оскільки вибухи все ж таки були.

Росіяни цинічно обстріляли центр Херсона