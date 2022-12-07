Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, – Гайдай

На Луганщині загарбники масово викрадають українських дітей. Неповнолітніх незаконно вивозять в Чечню для так званого "патріотичного виховання".

Подібних випадків депортації підлітків на територію Росії уже понад сотня. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Викрадених в Україні дітей зібралися "перевиховувати" у Чечні: в ISW шоковані етноцидом

Гайдай наголосив, що після того, як підлітків незаконно вивезли до Чечні, Кадиров дуже пишався, що в нього є "молоде покоління українців, яке він особисто підготує".

Очільник Луганської ОВА зазначив, що у 2020 – 2021 роках СБУ знешкоджувала диверсійні групи, до яких входили хлопці віком 21 – 22 роки. Тобто їм у 2014 якраз було по 14 років. Гайдай додав, що піділітків настільки зомбували, що вже у 21 вони пішли вбивати своїх же земляків.

Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, які потім підуть вбивати українців,

– підкреслив глава Луганської ОВА.

Окупанти підготували до депортації в Росію ще понад 10 тисяч дітей

26 листопада в Центрі національного спротиву повідомили, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганської області відзвітувала про проведення поглибленого медичного огляду 15 000 дітей віком від 2 до 17 років.

Російські медики у документах після обстеження зазначили, що нібито 70% дітей "потребують спеціальної медичної допомоги".

Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію Росії. Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з ряду надуманих причин, затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України,

– підкреслили в Центрі національного спротиву.

У ЦПС зауважили, що в пансіонаті "Фея-3" в Анапі Краснодарського краю вже перебуває понад 1500 осіб з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Громадян України схиляють до отримання російських паспортів.