Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії

Російські окупанти зазнають невдачі на всіх фронтах у війні проти України. Цього разу росіян спіткала невдача на інформаційному фронті.

Командири окупантів зіштовхнулись з протидією особового складу

У розпорядженні української розвідки опинилася "Виписка з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи". Російське командування розіслало її у військові частини.

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У "виписці" командування окупантів скаржиться на інформаційний вплив на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб.

Згідно з документом, командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу. Йдеться про те, що особовий склад висловлює невдоволення війною в Україні: серед солдатів падає мотивація та ширяться панічні настрої.

Російське командування вбачає проблему в інтернеті та месенджерах. На особовий склад окупантів впливає інформація про події та обстановку в зоні бойових дій.

Через це російським військовим закриють доступ до інтернету з їхніх ґаджетів.

Згідно з вказівками командування, російськими військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в "телекомунікаційно-інформаційній мережі Інтернет",

– йдеться у повідомленні розвідки.



Російська "виписка" / Фото української розвідки

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