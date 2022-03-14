Окупанти вкрали унітаз з музею на Запоріжжі: до цього це зробили ще більшовики

Російські окупанти обстріляли та пограбували замок "Садибу Попова", що у Василівському районі Запорізької області.

Орки вкрали унітаз

Винесли усе, що можна було взяти в руки – разом з пилами та шуруповертом, навіть мармуровий унітаз. Про це повідомила директорка заповідника Ганна Головко у Facebook.

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Перед грабунком окупанти обстріляли заклад культури з артилерії.

Винесли усе, що можна було взяти в руки і сумки. Оргтехніку розбито і розтоптано. Виламано всі двері, побито вікна. Знищено все, що траплялось на шляху,

– розповіла директорка.

Російські мародери-військові вкрали навіть мармуровий унітаз часів графів Попових. Вперше цей унітаз вкрали ще більшовики. Про це повідомив начальник обласного департаменту культури Влад Мороко.

"Згодом, хтось із нащадків крадіїв, "повернув" артефакт до музею! І от знову, новітні загарбники, крадуть злощасний унітаз", – пише Мороко.



Мармуровий унітаз часів графів Попових, який вкрали окупанти / Архівне фото

Садиба після обстрілу / Фото Анни Головко