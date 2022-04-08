Окупанти вкрали весь гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із фурами, – мер

Російські окупанти досі блокують Мелітополь та не дають заїхати туди гуманітарним вантажам. Ба більше – вороги вкрали всю допомогу разом із фурами, які її везли.

Загарбники не дотримуються своїх обіцянок. Ця ситуація – ще одне підтвердження, що росіянам довіряти не можна.

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Вороги вкрали фури з гуманітарним вантажем для мелітопольців

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські загарбники не пропустили гуманітарний конвой у місто. Окрім цього, вони, погрожуючи водіям, нахабно вкрали всі автобуси та фури з вантажем. Тож мелітопольці та жителі району не зможуть отримати життєво важливу допомогу – ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті тощо. Окрім цього, вони не зможуть евакуюватися.

"Чи варто казати, що російські окупанти порушують всі можливі норми міжнародних угод та всі, які існують, норми людяності? Це питання давно стало риторичним", – зауважив мер.

Він нагадав, що, згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити їх у Мелітополь.

Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала. Випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя – яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті,

– зауважив Федоров.

Міський голова підсумував, що боротьба за Мелітополь триває. Ворог не зламає українців, а лише ще більше розлютить, аби вони вистояли та перемогли.

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