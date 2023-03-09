Окупанти влучили в енергооб'єкт на Одещині: Марченко терміново звернувся до людей
Джерело:Одеська ОВА
Російські окупанти у ніч на 9 березня розпочали масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, ворог атакував Одеську область.
Максим Марченко – голова Одеської ОВА – повідомив, що, на жаль, є приліт. Окупанти влучили в енергетичний об'єкт. Окрім того, ворог спричинив руйнування житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Зверніть увагу Росія почала масований ракетний обстріл України – в низці регіонів лунають вибухи
За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет. Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях,
– наголосив голова ОВА.
Наразі на території області діє обмеження електропостачання.Важливо! У Київській ОВА заявили, що під час повітряної тривоги у ніч на 9 березня сили ППО працювали над Київщиною. Жодних деталей наразі не розкривають.
Окупанти обстріляли Харків
Ігор Терехов повідомив, що у Харкові пролунала серія вибухів. Жодних деталей мер міста не розкрив. Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють про від 8 до 10 вибухів.Зауважте! Українців також попереджують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Російські окупанти атакують Україну не лише ракетами, але й фейками.