Окупанти влучили в енергооб'єкт на Одещині: Марченко терміново звернувся до людей

Російські окупанти у ніч на 9 березня розпочали масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, ворог атакував Одеську область.

Максим Марченко – голова Одеської ОВА – повідомив, що, на жаль, є приліт. Окупанти влучили в енергетичний об'єкт. Окрім того, ворог спричинив руйнування житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет. Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях,

– наголосив голова ОВА.

Наразі на території області діє обмеження електропостачання.

Окупанти обстріляли Харків

У Київській ОВА заявили, що під час повітряної тривоги у ніч на 9 березня сили ППО працювали над Київщиною . Жодних деталей наразі не розкривають.

Ігор Терехов повідомив, що у Харкові пролунала серія вибухів. Жодних деталей мер міста не розкрив. Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють про від 8 до 10 вибухів.

Українців також попереджують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Російські окупанти атакують Україну не лише ракетами, але й фейками.