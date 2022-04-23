Окупанти влучили у насосну станцію: декілька міст Луганщини без води

Російські окупанти поцілили в насосну станцію на Луганщині. Кілька міст залишилось без води.

Мовиться про центральні райони Лисичанська, Новодружеськ і Привілля. Про це повідомив голова Луганської ОВА 23 квітня.

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Ворожий снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля,

– пише Сергій Гайдай.

Наразі тривають ремонтні роботи. Рятувальники возять воду для потреб населення.

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