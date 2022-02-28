Окупанти влучили у підстанцію на Харківщині: частина будинків без світла та води
Джерело:телеграм "Суспільне Харків"
Окупанти під час обстрілу пошкодили підстанцію АТ "Харківобленерго". В частині будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального районів немає світла та води.
Внаслідок бойових дій 28 лютого окупанти пошкодили повітряну лінію АТ "Харківобленерго". В результаті було знеструмлено одну підстанцію.
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Через це не буде світла та води в деяких будинках таких районах:
- Слобідського,
- Немишлянського,
- Індустріального.
Додамо, що 28 лютого Харків пережив масштабну атаку російських загарбників. У міській раді розповіли про наслідки жорстоких обстрілів. Зокрема, через обстріли у місті зруйновано 87 житлових будинків у різних районах.
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