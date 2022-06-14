Окупанти вперше за кілька тижнів трохи просунулися на Харківському напрямку

Російські окупанти не полишають спроб знову оточити Харків. Тож постійно ведуть насту на позиції українських сил в цьому регіоні.

Українським військам вдалося відтиснути ворога від Харкова. Тож бої йдуть зараз за навколишні села. Українські військові на північ від міста просуваються в бік державного кордону.

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Однак східна частина Харківської області й далі перебуває під російською окупацією. Саме через цей район йде переправлення окупаційних військ з Росії на Донбас. Тут логістичним центром є місто Ізюм, куди сходиться декілька доріг. Відтак відкривається можливості подальших наступів у різних напрямках – на Харків на північ, Слов'янськ на південний схід чи Барвінкове на південний захід.

Британська розвідка у свому щоденному звіті за 14 червня повідомляє, що російським окупантам, ймовірно, вперше за кілька тижнів досягли невеликого просування на Харківському напрямку. Однак деталі того, де саме це сталося – не вказують.

Дані Генштабу про Харківський напрямок

Генштаб ЗСУ у своїх щоденних звітах дає дещо більше інформації про ситуацію на фронті, у тому числі й на Харківському напрямку. Там українські військові відзначають, що ворог головне зусилля зосередив на недопущені просування наших військ та їх виходу до кордону з Росією.

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13 червня у звіті Генштабу ЗСУ заявили, що противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке. Це села на північний схід від Харкова поблизу кордону з Росією. Там окупанти мали частковий спіх, закріпившись на північних околицях села.

Натомість у звіті за 14 червня вказано про те, що більше ніде ворогу не вдалося просунутися на Харківському напрямку. Тож він і далі основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до державного кордону. Відтак окупанти й далі обстрілюють села у Харківській області, зокрема із використанням армійської авіації, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

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