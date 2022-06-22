Окупанти вранці знову обстріляли Чугуїв: з-під завалів дістали тіла двох жінок

Окупанти знову обстріляли Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілів трапилося кілька пожеж та руйнувань будинків. Рятувальники з-під завалів дістали тіла двох жінок.

У ДСНС повідомили, що в результаті потужного обстрілу трапилось 3 пожежі і чимало руйнувань. Наразі пожежі вже загасили.

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Майже одночасно горіли 2 приватні гаражі, господарча споруда та магазин.



Пожежі в Чугуєві внаслідок обстрілу / Фото ДСНС

Крім того, у той самий час рятувальники працювали ще за однією адресою, де дістали з-під завалів тіла 2 загиблих жінок.

Згодом голова міста Чугуїв Галина Мінаєва повідомила, що загиблі – працівники місцевого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях.

Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати інфраструктуру громади. Так, зранку 22 червня окупанти влучили по повністю підготовленій до зими котельні. Там серйозно пошкоджені теплові мережі, постраждало багато квартир мешканців,

– розповіла вона.

Але головне зараз – зберегти свої життя та життя своїх близьких. Галина Мінаєва також висловила вдячність рятувальникам, які працюють у такий непростий час.



Рятувальники гасять пожежу в Чугуєві / Фото ДСНС

Попередні обстріли на Харківщині

Додамо, що 21 червня окупанти теж обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки по Чугуєві загинули 6 мирних мешканців, ще 3 цивільних зазнали поранень.

Також 21 червня мешканці Харкова почули звуки вибухів, росіяни відкрили артилерійський вогонь. Внаслідок обстрілів в Індустріальному районі міста постраждали 7 людей.

Згодом начальник слідчого управління Харківської поліції Сергій Болвінов повідомив, що кількість потерпілих зросла. Так, за його словами, в Індустріальному районі росіяни вбили 5 жителів, а ще 11 – поранили.

Вогонь окупанти вели з реактивної системи залпового вогню "Ураган" попри те, що жодного військового об'єкту в цьому районі не було. Росіяни гатили по житлових та комерційних будівлях.

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