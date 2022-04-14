Окупанти вщент розгромили школу у Маріуполі, яку нещодавно капітально відремонтували

Російські окупанти зруйнували маріупольську школу №26. Навчальний заклад лише нещодавно відремонтували.

Після капітального ремонту школу №26 в Маріуполі відкрили торік. Її вважали одним з найкращих навчальних закладів міста та навіть всієї України.

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Як зазначили у міській раді Маріуполя, таке так виглядає "рускій мір": зруйновані школи, розбомблені дитячі лікарні, спалені вщент будинки, де ще до недавнього жили мирні люди.

Яскрава, сучасна, тепла та дружня, як і наше місто до приходу російських окупантів. Маріуполь дратував рашистів, бо наше місто уособлювало розвиток та комфорт. Цього нам не змогли пробачити окупанти,

– написали у міськраді.

У Маріупольській міській раді також опублікували фото, як школа виглядала до приходу російських загарбників. Сучасний яскравий ремонт прикрашав будівлю школи і ззовні, і всередині.

Як виглядала школа після відкриття / Фото міської ради Маріуполя

Для порівняння, міськрада Маріуполя також продемонструвала відео, що залишилось із нещодавно відремонтованої школи №26 після приходу чужинці. На кадрах видно розтрощені кабінети, вибиті усі вікна та завали сміття.

Але як і світло перемагає темряву, так і Україна переможе та вижене руських окупантів. А після перемоги почнемо відновлення нашого рідного Маріуполя,

– впевнені у міськраді.

Що залишилось зі школи №26 у Маріуполі: дивіться відео

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