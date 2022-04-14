Окупанти вщент розгромили школу у Маріуполі, яку нещодавно капітально відремонтували
Джерело:міська рада Маріуполя
Російські окупанти зруйнували маріупольську школу №26. Навчальний заклад лише нещодавно відремонтували.
Після капітального ремонту школу №26 в Маріуполі відкрили торік. Її вважали одним з найкращих навчальних закладів міста та навіть всієї України.
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Як зазначили у міській раді Маріуполя, таке так виглядає "рускій мір": зруйновані школи, розбомблені дитячі лікарні, спалені вщент будинки, де ще до недавнього жили мирні люди.
Яскрава, сучасна, тепла та дружня, як і наше місто до приходу російських окупантів. Маріуполь дратував рашистів, бо наше місто уособлювало розвиток та комфорт. Цього нам не змогли пробачити окупанти,
– написали у міськраді.
У Маріупольській міській раді також опублікували фото, як школа виглядала до приходу російських загарбників. Сучасний яскравий ремонт прикрашав будівлю школи і ззовні, і всередині.
Як виглядала школа після відкриття / Фото міської ради Маріуполя
Для порівняння, міськрада Маріуполя також продемонструвала відео, що залишилось із нещодавно відремонтованої школи №26 після приходу чужинці. На кадрах видно розтрощені кабінети, вибиті усі вікна та завали сміття.
Але як і світло перемагає темряву, так і Україна переможе та вижене руських окупантів. А після перемоги почнемо відновлення нашого рідного Маріуполя,
– впевнені у міськраді.
Що залишилось зі школи №26 у Маріуполі: дивіться відео
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