Окупанти вщент зруйнували дитячу музичну школу в центрі Харкова: фото наслідків
Джерело:телеграм-канал "Харьков Live"
Російські орки скидають бомби та ракети на Харків, щоб зрівняти його з землею. Щодня продовжуються цинічні обстріли житлових кварталів та шкіл. 9 березня окупанти вщент зруйнували дитячу музичну школу.
В мережі оприлюднили фото музичної школи, яку зруйнували російські винищувачі.
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На кадрах помітно, що у дитячій музичній школі від удару вибило всі вікна, повністю пошкоджено приміщення.
Дивіться фото зруйнованої музичної школи у Харкові:
Під час війни окупанти свідомо гатять по таких об’єктах:
- Харківський національний університет імені Каразіна,
- Харківських фізико-технічний інститут,
- залізничний вокзал "Харків-Пасажирський",
- по дошкільних та загальноосвітніх закладах (23 дитячі садки та 25 шкіл),
- іноземних консульствах,
- ринку "Барабашова" та Новосалтівському ринку.
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені Успенський собор, храм Жон Мироносиць та церква на вулиці Університетській.
Росіяни також обстріляли ринок у селищі Жуковського, там загинув 16-річний хлопець. Це підтвердила директорка ринку Марина Волобуєва. Вона дізналась про це близько опівдня.
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