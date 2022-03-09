Окупанти вщент зруйнували дитячу музичну школу в центрі Харкова: фото наслідків

Російські орки скидають бомби та ракети на Харків, щоб зрівняти його з землею. Щодня продовжуються цинічні обстріли житлових кварталів та шкіл. 9 березня окупанти вщент зруйнували дитячу музичну школу.

В мережі оприлюднили фото музичної школи, яку зруйнували російські винищувачі.

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На кадрах помітно, що у дитячій музичній школі від удару вибило всі вікна, повністю пошкоджено приміщення.

Дивіться фото зруйнованої музичної школи у Харкові:



Під час війни окупанти свідомо гатять по таких об’єктах:

Харківський національний університет імені Каразіна,

Харківських фізико-технічний інститут,

залізничний вокзал "Харків-Пасажирський",

по дошкільних та загальноосвітніх закладах (23 дитячі садки та 25 шкіл),

іноземних консульствах,

ринку "Барабашова" та Новосалтівському ринку.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені Успенський собор, храм Жон Мироносиць та церква на вулиці Університетській.

Росіяни також обстріляли ринок у селищі Жуковського, там загинув 16-річний хлопець. Це підтвердила директорка ринку Марина Волобуєва. Вона дізналась про це близько опівдня.

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