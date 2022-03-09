Окупанти вщент зруйнували дитячу музичну школу в центрі Харкова: фото наслідків

9 березня 2022 , 17:28
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Джерело:

телеграм-канал "Харьков Live"

Російські орки скидають бомби та ракети на Харків, щоб зрівняти його з землею. Щодня продовжуються цинічні обстріли житлових кварталів та шкіл. 9 березня окупанти вщент зруйнували дитячу музичну школу.

В мережі оприлюднили фото музичної школи, яку зруйнували російські винищувачі.

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На кадрах помітно, що у дитячій музичній школі від удару вибило всі вікна, повністю пошкоджено приміщення.

Дивіться фото зруйнованої музичної школи у Харкові:


Під час війни окупанти свідомо гатять по таких об’єктах:

  • Харківський національний університет імені Каразіна,
  • Харківських фізико-технічний інститут,
  • залізничний вокзал "Харків-Пасажирський",
  • по дошкільних та загальноосвітніх закладах (23 дитячі садки та 25 шкіл),
  • іноземних консульствах,
  • ринку "Барабашова" та Новосалтівському ринку.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені Успенський собор, храм Жон Мироносиць та церква на вулиці Університетській.

Росіяни також обстріляли ринок у селищі Жуковського, там загинув 16-річний хлопець. Це підтвердила директорка ринку Марина Волобуєва. Вона дізналась про це близько опівдня.

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Автор: Марія Бондар