ЗСУ так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ

У лавах окупантів почалася паніка та розпач. Все через те, що наші захисники затисли ворога на Харківщині і не дають йому навіть мізерного шансу наступати.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

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Окупанти скаржаться на неможливість наступу

Українські захисники так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ

Та вже місяць у цьому селі сидимо! Ні**я у наступ не можемо рушити нормально. Укри в'ї***ть наш підрозділ, не дають рушити,

– розповів російський окупант своєму другові, який також воює у лавах загарбників, але на іншому напрямку.

Ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тож бажаючих йти в наступ немає. У СБУ висловили сподівання, що зовсім скоро так говоритимуть окупанти по всій лінії фронту.

Що відбувається на Харківщині

російські загарбники утримують на Харківському напрямку угруповання військ зі складу західного та східного військових округів. Їхнє основне завдання – оборонятися.

Окупанти не припиняють обстрілювати цивільне населення. Так, вони відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по Харкову, Соснівці, Дементіївці, Микільському, Питомнику, Слатиному, Прудянці, Іванівці та інших населених пунктів області.

Обстріли не припиняються й на Слов'янському напрямку. Збройні Сили України успішно відбили ворожий штурм у напрямку Довгенького та Долини. Ймовірно, росіяни й далі вестимуть штурм, щоб покращити своє тактичне становище та створити умови для наступу в напрямку Ізюм – Слов'янськ.

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