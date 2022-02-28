Окупанти вже втратили 3 трильйони доларів через війну проти України

Внаслідок цинічного вторгнення в Україну Росія вже зазнала багатьох втрат. Однак епоха бідності у країні ворога тільки починається.

Через війну окупанти уже втратили 3 трильйони доларів. Про це заявив науковий керівник Українського інституту економічного лідерства Ярослав Романчук.

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Кожний день війни коштує для Росії 20 мільйонів доларів. Наразі військова агресія вже обійшлася ворогу втратою майже трильйона доларів.

Однак якщо врахувати радикальне зниження вартості активів, нерухомості, землі, заощаджень, різке погіршення доступу до кредитного ринку та платіжної системи, то втрати перевищать 3 трильйони доларів,

– зазначив експерт.

За словами Романчука, це є лише початком краху економіки країни-агресорки.

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