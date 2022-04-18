Окупанти взяли під контроль Кремінну: Гайдай закликає до евакуації з поки вільних міст Луганщини
Джерело:фейсбук Сергія Гайдая
Російські загарбники взяли під контроль Кремінну, що в Луганській області. Очільник ОВА вкотре закликав евакуйовуватися мешканців, які перебувають у все ще вільних містах.
Сергій Гайдай підкреслив, що евакуація з Кремінної наразі неможлива. А все тому, що місто взяли під контроль окупанти.
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Мешканців інших міст закликають евакуйовуватися
З Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять. Подбайте про Ваших дітей!,
– наголосив він.
Також очільник Луганської ОВА розповів про евакуаційний потяг. Він вирушить з Покровська у другій половині дня. На цьому потязі вивозитимуть мешканців з Луганської та Донецької областей.
Потяг 234/233 Покровськ – Чоп прибуде о 16:30 на станцію у Покровську. Евакуаційний рейс буде повністю безплатним. Сергій Гайдай додав, що з Луганської області до станції людей безплатно підвозитимуть автобусами.
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