Окупанти взяли під контроль Кремінну: Гайдай закликає до евакуації з поки вільних міст Луганщини

Російські загарбники взяли під контроль Кремінну, що в Луганській області. Очільник ОВА вкотре закликав евакуйовуватися мешканців, які перебувають у все ще вільних містах.

Сергій Гайдай підкреслив, що евакуація з Кремінної наразі неможлива. А все тому, що місто взяли під контроль окупанти.

Читайте також Росіяни зайшли в Кремінну, почалися вуличні бої: евакуація неможлива

Мешканців інших міст закликають евакуйовуватися

З Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять. Подбайте про Ваших дітей!,

– наголосив він.

Також очільник Луганської ОВА розповів про евакуаційний потяг. Він вирушить з Покровська у другій половині дня. На цьому потязі вивозитимуть мешканців з Луганської та Донецької областей.

Потяг 234/233 Покровськ – Чоп прибуде о 16:30 на станцію у Покровську. Евакуаційний рейс буде повністю безплатним. Сергій Гайдай додав, що з Луганської області до станції людей безплатно підвозитимуть автобусами.

Важливо – Росія завдала по Львову потужні ракетні удари: дивіться відео