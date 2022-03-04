Окупанти йдуть у контрнаступ на аеродром під Миколаєвом
У місті Миколаєві тривають бої Збройних сил України, сил тероборони проти орків. Попередньо відомо, що окупанти йдуть у контрнаступ на аеродром.
Відповідну інформацію повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Такі дані станом на 17:50 4 березня за Києвом.
Зауважте Окупанти йдуть у контрнаступ на аеродром під Миколаєвом
У Миколаєві тривають бої: орки пішли у контрнаступ
Миколаїв. 17:50, 4 березня. Йдуть (мовиться про окупантів – 24 канал) у контрнаступ на аеродром!
– написав посадовець.
Віталій Кім закликав людей в мікрорайоні Кульбакіне не виходити на вулицю.
Варто відзначити, що ЗСУ о 17:55 4 березня, ймовірно перед контрнаступом, підняли український прапор над аеропортом.
Українські воїни відбили аеропорт Кульбакіно в Миколаєві і підняли там державний прапор!
– заявили у фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ.
ЗСУ підняли прапор над аеропортом під Миколаєвом: дивіться відео
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