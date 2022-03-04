У місті Миколаєві тривають бої Збройних сил України, сил тероборони проти орків. Попередньо відомо, що окупанти йдуть у контрнаступ на аеродром.

Відповідну інформацію повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Такі дані станом на 17:50 4 березня за Києвом.

Зауважте Окупанти йдуть у контрнаступ на аеродром під Миколаєвом

У Миколаєві тривають бої: орки пішли у контрнаступ

Миколаїв. 17:50, 4 березня. Йдуть (мовиться про окупантів – 24 канал) у контрнаступ на аеродром!

– написав посадовець.

Віталій Кім закликав людей в мікрорайоні Кульбакіне не виходити на вулицю.

Варто відзначити, що ЗСУ о 17:55 4 березня, ймовірно перед контрнаступом, підняли український прапор над аеропортом.

Українські воїни відбили аеропорт Кульбакіно в Миколаєві і підняли там державний прапор!

– заявили у фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ.

ЗСУ підняли прапор над аеропортом під Миколаєвом: дивіться відео



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