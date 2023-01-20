Запоріжжя пережило "рекорд" ворожих атак: є значні руйнування цивільних об’єктів

Російські окупанти продовжують атакувати Запорізьку область. За останню добу від обстрілів постраждав 21 населений пункт.

На жаль, внаслідок обстрілів є руйнування. Таким чином, жорстокість окупантів не має меж та продовжує жахати.

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Запоріжжя пережило "рекорд" ворожих атак

Прийшовши у цивілізовану країну варвари нищать інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, що знаходяться на лінію вогню,

– заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Так, Запорізька область пережила черговий "рекорд" російських атак. Лише за останню добу зафіксували 224 обстріли по 21 населеному пункту.

Також зафіксовано 34 руйнування цивільних об'єктів.

"Кожен військовий злочинець понесе покарання за заподіяне на нашій землі! Запорізький край бореться! Україна переможе!" – наголосив Старух.

Окупанти хочуть перейти в контрнаступ на Запорізькому напрямку

Нещодавно керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що російські загарбники готуються перейти у контрнаступ на Запорізькому напрямку. Так, окупанти готують оборонні укріплення.

За словами Єріна, ситуація залишається стабільно складною. Ворог постійно обстрілює позиції ЗСУ, а також – завдає терористичні удари по цивільній інфраструктурі.

Наразі на Запорізькому напрямку фіксують збільшення обстрілів. Ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження. Також відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу.