Окупанти заборонили чоловікам виїжджати із захопленої частини Запорізької області

Російські військові цинічно порушують права людини на тимчасово окупованих територіях України. Ворог заборонив чоловікам покидати окуповані частини Запорізької області.

Ворог заборонив виїжджати на територію, яка підконтрольна Україні

Про те, що російські військові обмежують права громадян України на тимчасово зайнятих територіях, заявили у Генштабі ЗСУ.

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Повідомляється, що ворог заборонив виїзд чоловікам у напрямку підконтрольної Україні території.

Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної українській владі території,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

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