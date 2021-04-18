Окупанти заборонили українцям в'їзд у Крим без ПЛР-тесту

З 17 квітня окупаційна влада Криму змінила правила в'їзду на територію півострова. Усі "іноземні громадяни та особи без громадянства" змушені здавати ПЛР-тести на коронавірус та заповнювати спеціальну анкету.
Джерело:Крим.Реалії
Відповідні зміни у чинні правила вніс ватажок окупантів Сергій Аксенов. Про це мовиться у так званому указі "Про запровадження режиму підвищеної готовності".
Зауважте За добу в Україні виявили 10 282 випадки інфікування коронавірусом
Результати ПЛР-тесту люди мають розмістити на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.
Що відбувається у Криму з COVID-19
- За даними окупантів, упродовж доби 17 квітня у Криму виявили 99 нових заражених коронавірусом.
- Зокрема, 66 людей отримали позитивний результат тесту на COVID-19 при зверненні за медичною допомогою. Ще 33 заражених раніше контактували із зареєстрованими хворими.
- Водночас жодні міжнародні організації не підтверджують дані про кількість інфікованих в окупованому Криму.
- Правозахисники розповідають, що реальна кількість заражених на півострові – набагато більша.