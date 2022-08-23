В авто двоє малих дітей, а батьків відправили на фільтрацію, – Федоров про виїзд з окупації

Мер Мелітополя розповідає, що виїхати з окупованих територій стає все важче. росіяни всюди влаштовують фільтрацію і забирають батьків від дітей на кілька годин.

Окупанти познущалися з молодої сім'ї, яка виїжджала з окупованих територій разом із двома малолітніми дітьми. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада" 23 серпня, повідомляє 24 канал.

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Дітей залишили в машині на 8 годин

Сім'ю з двох дітей, чоловіка та жінки, зупинили. Чоловіка та жінку посадили в клітку (відправили на фільтрацію – 24 канал), а двоє малолітніх дітей віком 4 та 6 років вісім годин сиділи в машині самі,

– розповів Федоров.

Така фільтрація відбувається в бік Криму. За словами Федорова, таку ж фільтрацію окупанти хочуть запровадити у Василівці. Там вони теж хочуть побудувати клітку й пропускати лише місцевих жителів.

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