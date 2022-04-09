Російські війська повномасштабно вторглися на територію України 24 лютого. За цей час "друга армія світу" встигла показати свою першість у всьому.

Зокрема, окупанти вдаються до мародерства. Цього разу вкрали, навіть, не пральну машинку чи ношений одяг, а сільськогосподарську техніку. Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

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Окупанти захопили з виставки в Мелітополі техніки на 1 мільйон євро

Запорізька облпрокуратура розпочала провадження за фактом заволодіння військовослужбовцями РФ транспортними засобами.

Російські військові вкрали:

нові флагманські комбайни S770 та S760,

трактор M6195,

сівалку Vaderstad Tempo.

Вся ця техніка належала одному з дилерів сільгосптехніки регіону. До того як Мелітополь потрапив в окупацію вона залишалась на виставковому майданчику міста.

Так, за даними слідства, загальна вартість викраденого – 1 мільйон євро.

Фахівці підприємства стверджують що техніка перебуває на території Чечні. Це вдалося з'ясувати завдяки позиційним системам, встановленим на обладнані.

У відомстві нагадали, якщо стаєте свідком воєнного злочину Росії, то фіксуйте та надсилайте докази на War crimes.

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