Окупанти захопили Запорізький залізорудний комбінат, це може нести небезпеку, – Старух

Російські військові взяли під контроль Запорізький залізорудний комбінат. Наразі це становить серйозну загрозу для регіону, оскільки може виникнути сильне забруднення довкілля.

Детальніше про загрозу розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Чим загрожує захоплення Запорізького залізорудного комбінату

Наразі комбінат не працює, однак за шахтами необхідно стежити. Проте росіяни можуть цього не робити.

Якщо не будуть працювати помпові станції та не будуть відкачувати воду, то за тиждень вода з 1 кілометра підніметься на відмітку -30, і це може мати важкі наслідки,

– сказав Старух.

Річ у тім, що без відкачування відбудеться зараження поверхневих вод та горизонтів залізною рудою. Як наслідок, можливе теж забруднення підземних вод, з яких жителі регіону отримують воду.

Яка шкода від заліза у воді

Запорізький залізорудний комбінат це єдине в Україні підприємство, яке видобуває залізну руду з глибини 1 кілометра. За 50 років експлуатації тут видобули понад 172 мільйони тонн залізної руди. Поклади регіону цінні тим, що руда відрізняється своєю високою якістю і мінімумом шкідливих домішок.

На Кафедрі екологічної геології ЛНУ повідомили, що в річках і озерах розчинене залізо майже ніколи не зустрічається. Двовалентне залізо реагує з киснем та швидко випадає з води в осад.

Проте воно накопичується в підземних водах. Там залізо є найбільш поширеним небажаним розчиненим хімічним компонентом. На щастя, залізо у воді не спричиняє суттєвих проблем зі здоров'ям людей. Але воно призводить до суттєвих незручностей.

Присутність його (заліза – 24 канал) у питній воді є досить неприємною через неприємний запах, залізистий присмак, іржавий колір, неприємні відчуття на шкірі та волоссі при прийманні душу, а також схильність до забруднення одягу при пранні,

– зазначають науковці.

Окрім цього, наявність розчиненого заліза сприяє розмноженню залізистих бактерій. Вони утворюють темно-слизові шари на внутрішній стороні труб, що призводить до пошкодження систем водопостачання та водовідведення.



Вода із залізом / Фото Ecosoft.ua

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