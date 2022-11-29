Росіяни приречені: замерзають просто в окопах – безпілотник навідався на позиції ворога

Український безпілотник розвідував позиції окупанта та виявив приємну несподіванку – не лише позиції ворога, а й той факт, що російські вояки замерзли.

Окупанти замерзають просто на позиціях

З настанням зими російська армія почала зазнавати ще більших втрат, окупанти гинуть не лише від рук ЗСУ, а й від обмороження та гіпотермії просто в окопах.

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Так, на відео, можна побачити, як окупант перевіряє позиції російських вояк, троє з них замерзли та не подають ознак життя.

Росія може втратити додатково 100 тисяч вояк

Військовий аналітик, експерт із сухопутних сил НАТО Томас Тайнер вважає, що через ведення бойових дій у важких умовах зими російська армія упродовж трьох найближчих місяців може втратити додатково 100 тисяч російських військових.

Це верхня межа того, скільки росіян загине, якщо Путін справді відправить узимку до України всі 300 тисяч мобілізованих. Російська логістика не може забезпечити таку кількість військ, а отже, 100 000 людей не отримають ні їжі, ні даху над головою, ні обігрівальних матеріалів тощо. Вони помруть,

– наголосив експерт.

Чому росіяни приречені

Тайнер також пояснив одразу 7 факторів, які посилять і без того катастрофічні втрати росіян у війні:

відсутність зимового одягу у російських військ = смерть від переохолодження; погана російська логістика = відсутність теплої їжі, чаю, обігрівальної техніки, спальників = смерть від переохолодження; відсутність укриттів і землянок для російських військ = смерть від переохолодження; земля промерзла = вони більше не можуть копати укриття = російським військам доводиться спати на землі, знову ж таки – смерть від переохолодження; російські війська неспроможні розпалити вогонь. Адже, вогонь = дим, що приваблює дрони та артилерію; мерзла земля = артилерія стає ефективнішою. Влітку снаряди зариваються в землю перед тим, як вибухнути. Тепер земля промерзла = більше шрапнелі; мерзла земля = не можна копати окоп = смерть від артилерії.

Україна не зупинить контрнаступ

Аналітик також пояснив, чому Україна повинна продовжувати наступати та відвойовувати свої території попри складі умови на полі бою.

Путін це знає і відчайдушно намагається призупинити війну до весни, тому всі його приплічники вимагали від України переговорів із Росією. Жодних переговорів! Жодної оперативної паузи! Зима допоможе Україні звільнити великі ділянки своїх територій. Відправте українським захисникам зимовий одяг, артилерійські боєприпаси та прилади нічного бачення, щоб допомогти перемогти росіян,

– закликав експерт.

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Актуально про втрати росіян у війні

Завдяки ЗСУ втрати окупантів кожного дня зростають і Росії скоро доведеться запускати виробництво автомобілів Lada.

Станом на 29 листопада російська армія втратила 88 380 військових.

Лише упродовж останньої доби знищено 480 окупантів.

28 листопада у Генштабі підтвердили ліквідацію одного з підрозділів російських військ на Луганщині. За минулий тиждень це вороже угрупування втратило до 70% особового складу завдяки українській армії.

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