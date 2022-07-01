Окупанти на Запоріжжі обстрілом перебили магістральний газопровід

Російські окупанти влаштували українському населенню чергове "звільнення" від комфорту та від зручностей, які в них були.

В районі села Мирне, що в Пологівському районі, російські війська під час обстрілу перебили магістральний газопровід, діаметром 400 міліметрів. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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За його словами, цей газопровід подавав газ у напрямку багатьох окупованих населених пунктів. Тепер без нього залишаться такі великі міста, як:

Окупований росіянами ж Мелітополь.

Енергодар, де знаходиться атомна станція.

Шахтарське місто Дніпрорудне.

Проте й це ще не весь список населених пунктів.

Відновити його можна буде тільки після того, як виженуть звідти окупантів,

– повідомив кореспондент із Запоріжжя.

"В Мелітополі люди кинулися шукати бодай якісь електричні плитки, щоб на них готувати їжу. Зрозуміло, що цей товар дуже швидко закінчився. Тепер ті, хто не придбав електричної плитки, мають єдину альтернативу – виходити на вулицю й там на вогнищі або на мангалі готувати собі їжу", – пояснив кореспондент.

Він зазначив, що, наприклад, в Енергодарі виключно 5-ти, 9-ти, та 14-поверхові будинки й немає приватного сектору. Тепер всі подвірʼя та всі газони доведеться перетворити на мангальні майданчики, де люди будуть готувати собі їжу через те, що росіяни перебили газопровід.

"На жаль, це не перший випадок з газопроводом. Бердянськ вже декілька місяців стоїть без газу. Там в іншому місці було перебито магістральний газопровід. Бердянці на цей момент газом не користуються", – додав кореспондент.

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