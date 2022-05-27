Окупанти на Запоріжжі викрали картки на пальне і намагалися на них заробити

27 травня 2022 , 17:41
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Джерело:

телеграм Офіса Генпрокурора України

На тлі повномасштабної війни в Україні виникли проблеми із паливом. Цинічні окупанти на тимчасово захоплених територіях вирішили скористатися ситуацією.

Так, на Запоріжжі російські загарбники викрали картки на пальне і намагалися на них заробити. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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Окупанти викрали картки на пальне і хотіли на них заробити

Мовиться про ​викрадення та продаж талонів на пальне, які належать комунальним підприємствам тимчасово окупованого міста на Запоріжжі. Як повідомили у Запорізькій окружній прокуратурі, було розпочато кримінальне провадження за фактом розкрадання майна з комунальних підприємств.

За даними слідства, представники окупаційної адміністрації країни-агресора викрали картки та талони на пальне з комунальних підприємств та установ одного з окупованих міст області. До їх реалізації вони залучили колишнього працівника паливної компанії, який за певний відкат на підконтрольній Україні території збував талони на пальне, викрадені з підприємств,
 йдеться у повідомленні.

Так, зловмисник вкотре отримав під реалізацію картки та талони на пальне. Він намагався намагався в'їхати до Запоріжжя, аби продовжити злочинну систему. Втім, правоохоронцям вдалося викрити зрадника.

В ході огляду його особистих речей працівники органів виявили талони на пальне на загальну суму майже 3,5 мільйонів гривень. Наразі триває слідство.

CБУ запідозрила російського генерала на Запоріжжі

В Службі безпеки України оголосили про підозру російському генералу. Він, за даними слідчих, накачував атакувати населені пункти Запорізької області. 

Відомо, що генерал-лейтенант керує 58-ю армією південного військового округу збройних сил Росії. У березні військові під його командуванням вторглися на територію України з Півдня. Як наголошують слідчі, саме він віддавав накази бити по Запоріжжю. 

Водночас в СБУ повідомили, що генералові російської армії оголосили про підозру заочно. Крім того, на який термін його планують засудити – наразі невідомо.

Останні гучні справи СБУ: 

  • Нещодавно СБУ завадила Росії обійти санкції. Там вигадали схему, яка б дала можливість обслуговувати транспортні літаки типу "Ан" в інших країнах. Таку "фірму" було зареєстровано в одній із країн Близького Сходу. У такий спосіб Росія хотіла "легально" ремонтувати транспортні літаки цього типу.
  • Контррозвідка Служби безпеки України затримала сина колишнього нардепа Дмитра Ветвицького. Причиною для затримання стало те, що чоловік активно підтримував російських окупантів, мешкаючи в Києві.
  • Чимало російських підприємств перебували під санкціями. Проте деяким бізнесменам в Україні це не заважало завозити хімічну продукцію з країни-агресорки, попри війну і пряму заборону.
  • У Службі безпеки України продовжують виявляти незоконні схеми. Цього разу мовиться про імпорт хімічної продукції з підсанкційної фірми Росії. Учасники схеми направляли на територію України цілі гуртові партії хімтоварів. Вони заробили на цьому сотні мільйонів гривень.
  • В соціальних мережах постійно зустрічаються брехливі фейки. Виявляється, одна із ботоферм, які займалися таким викрили у Вінниці. За допомогою фейкових сторінок шахраї поширювали брехню про війну.

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Автор: Марта Касіянчук