Окупанти на Запоріжжі викрали картки на пальне і намагалися на них заробити

На тлі повномасштабної війни в Україні виникли проблеми із паливом. Цинічні окупанти на тимчасово захоплених територіях вирішили скористатися ситуацією.

Так, на Запоріжжі російські загарбники викрали картки на пальне і намагалися на них заробити. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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Окупанти викрали картки на пальне і хотіли на них заробити

Мовиться про ​викрадення та продаж талонів на пальне, які належать комунальним підприємствам тимчасово окупованого міста на Запоріжжі. Як повідомили у Запорізькій окружній прокуратурі, було розпочато кримінальне провадження за фактом розкрадання майна з комунальних підприємств.

За даними слідства, представники окупаційної адміністрації країни-агресора викрали картки та талони на пальне з комунальних підприємств та установ одного з окупованих міст області. До їх реалізації вони залучили колишнього працівника паливної компанії, який за певний відкат на підконтрольній Україні території збував талони на пальне, викрадені з підприємств,

– йдеться у повідомленні.

Так, зловмисник вкотре отримав під реалізацію картки та талони на пальне. Він намагався намагався в'їхати до Запоріжжя, аби продовжити злочинну систему. Втім, правоохоронцям вдалося викрити зрадника.

В ході огляду його особистих речей працівники органів виявили талони на пальне на загальну суму майже 3,5 мільйонів гривень. Наразі триває слідство.

CБУ запідозрила російського генерала на Запоріжжі

В Службі безпеки України оголосили про підозру російському генералу. Він, за даними слідчих, накачував атакувати населені пункти Запорізької області.

Відомо, що генерал-лейтенант керує 58-ю армією південного військового округу збройних сил Росії. У березні військові під його командуванням вторглися на територію України з Півдня. Як наголошують слідчі, саме він віддавав накази бити по Запоріжжю.

Водночас в СБУ повідомили, що генералові російської армії оголосили про підозру заочно. Крім того, на який термін його планують засудити – наразі невідомо.

Останні гучні справи СБУ:

Нещодавно СБУ завадила Росії обійти санкції. Там вигадали схему, яка б дала можливість обслуговувати транспортні літаки типу "Ан" в інших країнах. Таку "фірму" було зареєстровано в одній із країн Близького Сходу. У такий спосіб Росія хотіла "легально" ремонтувати транспортні літаки цього типу.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала сина колишнього нардепа Дмитра Ветвицького. Причиною для затримання стало те, що чоловік активно підтримував російських окупантів, мешкаючи в Києві.

Чимало російських підприємств перебували під санкціями. Проте деяким бізнесменам в Україні це не заважало завозити хімічну продукцію з країни-агресорки, попри війну і пряму заборону.

У Службі безпеки України продовжують виявляти незоконні схеми. Цього разу мовиться про імпорт хімічної продукції з підсанкційної фірми Росії. Учасники схеми направляли на територію України цілі гуртові партії хімтоварів. Вони заробили на цьому сотні мільйонів гривень.

В соціальних мережах постійно зустрічаються брехливі фейки. Виявляється, одна із ботоферм, які займалися таким викрили у Вінниці. За допомогою фейкових сторінок шахраї поширювали брехню про війну.

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