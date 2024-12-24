Окупанти запустили по Україні 60 ударних дронів: скільки збила ППО

Російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом агресор запустив 60 "Шахедів" і безпілотників інших типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Із 10.00 23 грудня по 09.00 24 грудня 2024 року противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Один — БпЛА в повітрі.

