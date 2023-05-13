Окупанти запустили по Україні понад 20 "Шахедів": не всі дрони вдалося знищити

Російські окупанти 13 травня атакували Україну дронами. Загалом ворог випустив понад 20 "Шахедів". На щастя, більшу частину знищили захисники українського неба.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що російські окупанти атакували Україну з північного та південного напрямків. Ворог запустив "Шахеди".

Зверніть увагу Два влучання та падіння дрона на Київщині: все, що відомо про атаку 13 травня

Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп,

– мовиться у повідомленні.

На жаль, зафіксували влучання у Хмельницькій області. Наразі триває робота над ліквідацією наслідків удару. Окрім того, у ніч на 13 травня вдалося знищити БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Деталі удару по Хмельниччині

Російські окупанти завдали удар по критичному об'єкту на Хмельниччині. Стало відомо, що на місці "прильоту" спалахнула пожежа. На жаль, є постраждалі.

Відомо, що внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Людей просять не публікувати фото та відео з місця інциденту. Окрім того, людям нагадують, що потрібно оперативно реагувати на сповіщення тривоги.