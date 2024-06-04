Окупанти запустили "Шахеди": де пролітають ворожі дрони
Російська окупаційна армія не припиняє терор українських міст. Пізно ввечері 4 червня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".
Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу для низки регіонів. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.
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Атака "Шахедів" на Україну
"Шахеди" з Херсонщини та Дніпропетровщини – на Миколаївщину. "Шахеди" на Полтавщині – курсом на Миргород. Також в ПС попередили про нові групи "Шахедів": Група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину. Група "Шахедів" на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину. В ПС повідомили і про загрозу застосування "Шахедів" для Полтавської області. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини та Харківщини.
Нова група "Шахедів" з Херсонщини – курсом на північний захід.
"Шахеди" з Сумщини та Харківщини – курсом на Полтавщину.
Курс ворожих дронів-камікадзе
"Шахеди" з Херсонщини та Дніпропетровщини – на Миколаївщину.
"Шахеди" на Полтавщині – курсом на Миргород.
Також в ПС попередили про нові групи "Шахедів":
Група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Група "Шахедів" на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.
В ПС повідомили і про загрозу застосування "Шахедів" для Полтавської області.
В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини та Харківщини.