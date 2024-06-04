Окупанти запустили "Шахеди": де пролітають ворожі дрони

Російська окупаційна армія не припиняє терор українських міст. Пізно ввечері 4 червня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу для низки регіонів. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

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Атака "Шахедів" на Україну