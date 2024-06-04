Окупанти запустили "Шахеди": де пролітають ворожі дрони

4 червня 2024, 23:26
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Російська окупаційна армія не припиняє терор українських міст. Пізно ввечері 4 червня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу для низки регіонів. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

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Атака "Шахедів" на Україну

23:43, 04 червня

"Шахеди" з Херсонщини та Дніпропетровщини – на Миколаївщину.
Нова група "Шахедів" з Херсонщини – курсом на північний захід.
"Шахеди" з Сумщини та Харківщини – курсом на Полтавщину.

23:24, 04 червня

Курс ворожих дронів-камікадзе

  • Шахеди" з Херсонщини – на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.
  • Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини прямують у тому ж напрямку.
  • Кілька груп "Шахедів" на Полтавщині рухаються на південний захід.
  • Кілька груп "Шахедів" вздовж кордону Харківської і Сумської області рухаються на Полтавщину.
  • Нова група "Шахедів" з Бєлгородської області Росії – курсом на Сумщину.
23:07, 04 червня

"Шахеди" на Полтавщині – курсом на Миргород.

Також в ПС попередили про нові групи "Шахедів":

  • Нова група БпЛА на Харківщині – курсом південно-західним.
  • Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, рухаються на північний захід.
22:57, 04 червня

Група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

22:46, 04 червня

Група "Шахедів" на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.

22:35, 04 червня

В ПС повідомили і про загрозу застосування "Шахедів" для Полтавської області.

22:28, 04 червня

В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини та Харківщини.

Автор: Ірина Марціяш