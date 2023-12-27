Окупанти запустили "Шахеди": Повітряні сили сповіщали про загрозу

Російські окупанти продовжують скоювати терористичні атаки по Україні. Увечері 27 грудня у низці областей оголошували повітряну тривогу.

Людей просили перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Окрім того, людей закликають довіряти тільки інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує не лише дронами, але й фейками.

23:22 Повітряні сили сповістили про відбій тривоги.

22:47 Захисники українського неба наголосили, що всі дрони змінили курс на Запоріжжя.

22:33 Повітряні сили попереджують про загрозу для Запорізької області.

22:22 Наразі повітряна тривога триває у таких областях: Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська.

22:18 Захисники українського неба наголосили, що ще одна група ударних БпЛА рухається у напрямку Кривого Рогу. Напрямок – Південь.

22:16 Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА змінили напрямок та рухаються у напрямку Дніпра.

21:56 "Шахеди" окупантів рухаються у бік Кривого Рогу. Людей закликали перебувати в укриттях.

21:53 Повітряні сили повідомили про загрозу атаки "Шахедами". В епіцентрі небезпеки – Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожну терористичну атаку по території України.