Окупанти затримали і вже дві доби утримують секретаря Новокаховської міськради

Військові Росії затримали і вже дві доби утримують Дмитра Васильєва, секретаря Новокаховської міської ради.

Про це у фейсбуці повідомила його дружина Людмила Васильєва. Її слова підтвердив Новокаховський міський голова Володимир Коваленко.

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Дмитро Васильєв вже понад дві доби захоплений та утримується російськими окупантами у підвалі будівлі поліції міста Нова Каховка, яке вони використовують як офіс так званої "комендатури",

– написала дружина Васильєва.

Також вона повідомила, що про цей факт знають голова Херсонської облдержадміністрації.

Про затримання також повідомив і друг Дмитра Васильєва – Олег Зайченко.

Він написав, що секретар Новокаховської міськради має чітку проукраїнську позицію та раніше відмовився від гуманітарної допомоги окупантів, пославши їх вслід за російським кораблем.

Я припускаю, що Діму зараз "ламають" на підписання якихось паперів, чи проголошення якихось заяв. Допомогти Дмитру Васильєву зараз можна тільки надавши розголос,

– написав Зайченко.

Зазначимо, що це не вперше окупанти вдаються до викрадення міських голів, які не йдуть з ними на співпрацю. Так було викрадено, але згодом звільнено мера Мелітополя Івана Федорова. Потрапив до рук окупантів і міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв.

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