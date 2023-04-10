Так віддячили за гостину: на Донеччині окупанти заварили двері мирним мешканцям і втекли

На тимчасово окупованих територіях окупанти не приховуються та показують свою натуру у всій красі. І роблять це й у населених пунктах, окупованих ще з 2014 року.

Про їхню нахабну поведінку у тіктоку, зокрема, розповів один з місцевих мешканців. Він показав, що залишилося після проживання окупантів в одному з будинків у селищі Мандрикине на Донеччині, пише 24 Канал.

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Гори сміття та виламані двері

Чоловік поділився, що окупанти, яких він назвав "приїжджими хлопцями", вирішили пожити на його дачі. І, вочевидь, без будь-якого дозволу господарів. Там вони поводилися як вдома: залишили по собі гори сміття, позрізали болгаркою замки та петлі дверей будинку, а двері у льох виламали ломом.

Коли ж туди завітала літня тітка та побачила увесь безлад, росіяни втекли. Однак перед цим вони не відмовили собі у тому, щоб не завдати ще більшої шкоди господарям, у будинку яких перебували. Як вдячність за гостину росіяни "полагодили" двері, намертво їх заваривши.

Ось пожили у нас хлопці приїжджі, ось у них шмотки після них залишилися, жратва, двері заварені після того, як їх тітка сімдесятирічна звідти вип**дила, яка приїхала. Тому що вони ось замки та петлі порізали болгаркою. Без алкашки ось видно ніяк,

– розповів господар будинку.

На претензії відповідають погрозами

Автор відео також поділився, що намагався своїми силами розв'язати проблему. Для цього він зв'язався з росіянами, у яких, зокрема, хотів дізнатися, що вони робили на його дачі. Однак у відповідь почув лише погрози.

А потім вони кажуть, що ми невдячні, ми погано відгукуємось, погано думаємо. А ми лише констатуємо факт. Скрізь треба залишатися людьми, не лише у себе вдома, а й коли ти в гостях,

– обурився чоловік.

Ба більше, місцевий мешканець повідомив, що окрім погроз почув й заборону відвідувати свою ж власність. Аргументували це окупанти нібито розтяжками "та таким іншим".

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