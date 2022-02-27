Росія завдала авіаудари по околицях Запоріжжя

Окупанти продовжують атакувати українські міста. Російська авіація нанесла декілька ударів в південних околицях Запоріжжя.

Про загострення у місті повідомили о 8:30 27 лютого. За словами Запорізької облдержадміністрації, ЗСУ добре відпрацювали ніч.

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Через обстріли є проблеми зі "швидкими"

Жодних постраждалих унаслідок повітряних ударів немає. Більше інформації обіцяють згодом.

Загалом російська техніка рушала на місто Енергодар, проте потім загарбники вирішили повернутись у напрямок села Велика Білозерка.

Наразі через обстріли з боку Росії у Бердянську ускладнився проїзд для транспорту. Мовиться про карети швидкої допомоги.

Цікаво, що агресори зовсім не забезпечена достатньою кількістю продовольчих товарів. Вони продовжують активно грабувати магазини та навіть просити їжу у місцевих мешканців.



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