Росія завдала авіаудари по околицях Запоріжжя
Джерело:Запорізька облдержадміністрація
Окупанти продовжують атакувати українські міста. Російська авіація нанесла декілька ударів в південних околицях Запоріжжя.
Про загострення у місті повідомили о 8:30 27 лютого. За словами Запорізької облдержадміністрації, ЗСУ добре відпрацювали ніч.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Через обстріли є проблеми зі "швидкими"
Жодних постраждалих унаслідок повітряних ударів немає. Більше інформації обіцяють згодом.
Загалом російська техніка рушала на місто Енергодар, проте потім загарбники вирішили повернутись у напрямок села Велика Білозерка.
Наразі через обстріли з боку Росії у Бердянську ускладнився проїзд для транспорту. Мовиться про карети швидкої допомоги.
Цікаво, що агресори зовсім не забезпечена достатньою кількістю продовольчих товарів. Вони продовжують активно грабувати магазини та навіть просити їжу у місцевих мешканців.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.