Окупанти завдали авіаудару по Житомирщині: є травмовані – жахливі фото наслідків

Україна вже 25 добу чинить рішучий опір рашистам. 20 березня окупанти завдали чергового авіаудару по Житомирщині.

Під обстріли потрапили населені пункти Коростенського району. Жахливі фото наслідків оприлюднила ДСНС України на своїй сторінці у телеграмі.

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Наслідки авіаудару окупантів

Внаслідок авіаудару окупантів було пошкоджено 13 будівель. Крім того, за попередніми даними ДСНС, травмовано троє людей. Про загиблих жодної інформації немає.

Надзвичайникам уже вдалось ліквідувати пожежі, що виникли унаслідок авіаудару рашистів. Наразі ДСНС продовжує розбирати завали на місці пошкоджених будівель.

Наслідки авіаудару окупантами по Житомирщині 20 березня / Фото ДСНС України

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