Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: двоє людей загинуло
14 березня 2022 , 10:10Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Донбас
Сьогодні уночі Краматорськ став однією з мішеней для ракет окупантів. На жаль, атака ворога забрала життя двох людей.
Сьогодні під покровом ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по декількох українських містах. Серед них був і Краматорськ.
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Жертви обстрілу
Ракетний удар окупантів по Краматорську забрав життя двох людей. Інформації про поранених через ворожий обстріл наразі немає.
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