Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: двоє людей загинуло

Сьогодні уночі Краматорськ став однією з мішеней для ракет окупантів. На жаль, атака ворога забрала життя двох людей.

Сьогодні під покровом ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по декількох українських містах. Серед них був і Краматорськ.

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Жертви обстрілу

Ракетний удар окупантів по Краматорську забрав життя двох людей. Інформації про поранених через ворожий обстріл наразі немає.

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