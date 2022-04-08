Окупанти завдали ракетного удару по Новоград-Волинському: пошкоджено об'єкт інфраструктури
8 квітня 2022 , 10:33Читать новость на русском
Російські окупанти 7 квітня завдали ракетного удару по Новоград-Волинському, що на Житомирщині. Внаслідок цього пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Житомирі.
До теми "Хвилею мене збило з ніг і відкинуло через дві кімнати": спогади жінки з обстріляної Житомирщини
Наразі інформації про загиблих або травмованих через удар, на щастя, немає.
За словами мера Новограда-Волинського Миколи Боровця, внаслідок ракетного обстрілу також пошкоджено інші споруди та транспортні засоби. На об'єкті працює комісія, яка оцінює збитки від удару.
Кореспондент розповів про ситуацію на Житомирщині: дивіться відео