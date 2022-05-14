Окупанти завдали ракетного удару по одному з промислових підприємств Слов’янська

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах. Мішенню однієї з таких атак ворога став Слов'янськ.

Донеччина залишається активним полем бою героїв ЗСУ з російськими окупантами. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та завдавати великої шкоди цивільній інфраструктурі.

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Обстріл промислового об'єкта у Слов'янську

Місто Слов'янськ опинилося під вогнем російських окупантів. Про це повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

Він розповів, що учора, 13 травня, від ракетного обстрілу рашистів постраждало одне з промислових підприємств міста. Вадим Лях нагадав про те, що в жодному разі не можна викладати у мережу фото і відео з місць, куди влучають ворожі снаряди.

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Президент України Володимир Зеленський показав наслідки обстрілів російськими окупантами Харківщини. Як було відомо й раніше, цинічність ворога не має жодних меж: рашисти спалюють навіть дитячі атракціони та парки.

Як повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, Росія робить спроби закінчити війну на своїх умовах. Зокрема, Путін хоче втілити свій план за посередництва Франції, Німеччини та Туреччини. Окупанти зрозуміли свій провал та мають намір укласти "Мінсь-3". Арестович запевнив – Україна на такий крок не піде.

Окрім того, росіяни дуже сподіваються на енергетичну кризу, яка виникне ближче до зими. На їх думку, це змусить Європу переконувати Україну у потребі "домовитися на будь-яких умовах". Також ворог дуже сподівається на виснаження ЗСУ. Таким чином, російські окупанти будуть робити усе можливе для того, щоб затягувати війну.

Втім, втілювати свій намір щодо затягування бойових дій росіянам буде дуже непросто. Як повідомляє розвідка, у рашистів вже не залишилося боєздатних батальйонно-тактичних груп у резерві. Ворогу доводиться швидко мобілізовувати нове "гарматне м'ясо" та призовників, а такі війська не надто ефективні у бойових діях.

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