Окупанти завдали ударів із літаків і вертольотів по населених пунктах Донеччини, – Генштаб

Триває 107 доба рішучого опору України російським окупантам. Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході нашої держави.

Зокрема, російські загарбники завдали низки авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 18:00 10 червня.

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Авіаудари російських окупантів по Донеччині 10 травня

Окрім ствольної та реактивної артилерії, мінометів, танків та іншого важкого й часто забороненого озброєння, на Донбасі ворог продовжує застосовувати свою авіацію проти наших захисників та захисниць, а також мирних населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 10 червня російські окупанти били з літаків та вертольотів по низці населених пунктів Донеччини, зокрема застосовували для своїх авіаударів винищувачі Су-25, а також гелікоптери Ка-52 і Мі-8.

Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар'їнки і Красногорівки та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і Мі-8 у районі Олександрополя,

– йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Актуальна ситуація на Сході

На одному із "найгарячіших" напрямків – Сєвєродонецькому – ворог веде штурмові дії, намагаючись встановити повний контроль над однойменним містом, й хоче таким чином створити умови для блокування підрозділів українських сил. Бої за населений пункт тривають. Разом з тим на цьому відтинку фронту ворог гатив з артилерії по районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка та Гірське.

На Слов'янському напрямку підрозділи окупантів здійснюють підготовку до відновлення наступальних дій на однойменне місто. Від артилерійських обстрілів потерпали райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Бахмутському напрямку вогневі удари росіян зафіксовані неподалік населених пунктів Нью-Йорк, Золоте, Врубівка, Комишуваха, Брестове і Луганське. На Авдіївському та Курахівському напрямках активних бойових дій з боку окупантів не було, втім тривали ворожі артилерійські обстріли низки населених пунктів регіону.

На Лиманському напрямку активні бойові дії також не зафіксовані – ворог продовжує спроби закріпитись поблизу Святогірська, здійснює заходи для відновлення наступальних дій у напрямку Лиман – Слов'янськ. Також противник здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.

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