Окупанти завдали удару по Авдіївському коксохіму: щонайменше 10 загиблих, 15 поранених
Джерело:Павло Кириленко
Російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його слоавами, вже є дані про 10 загиблих та 15 поранених.
Кириленко заявив, що росіяни влучили в коксохімічний завод в Авдіївці. За його словами є десятки загиблих та поранених.
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За словами голова ОВА, внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше 15 осіб. Ще 10 – загинули від обстрілу.
Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою.
Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому. Черговий цинічний злочин росіян на нашій землі. За все доведеться відповісти!
– написав Кириленко у своєму телеграмі.
Що відомо про Авдіївський коксохім
- Цей завод – найбільше коксохімічне підприємство в Європі. Розташований коксохім в Авдіївці, яку зараз нещадно обстрілюють окупанти.
- Основна продукція, яку випускає завод – це доменний кокс, який використовується у металургії. На частину Авдіївського коксохімічного заводу припадає 23% доменного коксу в Україні. Загалом випускає 31 вид продукції.
- На заводі працюють майже 4 тисячі людей.
Цивільна інфраструктура Донеччини страждає від обстрілів
За словами Павла Кириленка. за 2 травня окупанти зруйнували житловий будинок у Авдіївці. також він зазначив, що окупанти активно обстрілюють Очеретинську громаду – за 2 дні бомбардувань знищено:
- фельдшерсько-акушерський пункт у селищі Красногорівка,
- кав’ярню та три житлових будинки в Очеретиному,
- знеструмлено 4 села.
Мирні мешканці гинуть від окупантів
За минулий день на Донеччині внаслідок обстрілів поранено 8 людей. 1 людина загинула.
Загалом за повномасштабну війну у Донецькій області загинуло 292 людини. 915 мешканців підконтрольних Україні територій отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначається, що кількість жертв та поранених подається без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже там підрахунок постраждалих неможливий.
При цьому Кириленко заявляє: в Маріуполі внаслідок російського терору загинули приблизно 22 тисячі людей.
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