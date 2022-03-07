Росіяни завдали удару по морському порту Ольвія

Російські загарбники атакували морський порт Ольвія, що у Миколаївській області. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Про це 7 березня повідомили у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України. Там також показали фото одного зі снарядів, який випустили окупанти.

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Вдарили по території, яка належить компанії з Катару

У відомстві уточнили, що територія, по якій ворог завдав удару, належить на правах концесії катарській компанії QTerminals Olvia. Там також зазначили, що з 24 лютого окупанти вчинили низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, зокрема – іноземних торгових.

Морський порт Ольвія розміщений на лівому березі Бузького лиману за 25 кілометрів від Миколаєва. Це один із найсучасніших портів України.

Раніше росіяни скидали ракетні бомби РБК-500 на чорноморському узбережжі. Крім того, ворожий десант прикривали винищувачі Су-30СМ.

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